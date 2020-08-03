В Летнем кинотеатре Матросского бульвара начинаются киносеансы

Фото: Алёна Назаркина

Программу бесплатных сеансов в новом современном Летнем кинотеатре на Матросском бульваре опубликовали на сайте Правительства Севастополя. С 4 по 9 августа ежедневно «Севастополь кино» будет демонстрировать там советские мультфильмы и давно полюбившиеся кинокартины. Приводим афишу на эту неделю. Начало сеансов в 21:00, вход свободный.

Вторник – 4 августа

Мультфильм «Приключения Винни Пуха» (3 серии)

«Человек-амфибия» 16+. Фантастика, драма, мелодрама СССР 1961 г. Режиссер: Владимир Чеботарев

Среда – 5 августа

Мультфильм «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

«Иван Васильевич меняет профессию» 12+. Фантастика, комедия, приключения СССР 1973 г. Режиссер: Леонид Гайдай

Четверг – 6 августа

Мультфильмы «38 попугаев», «Куда идёт слонёнок», «Как лечить удава?», «Бабушка удава»

«Жестокий романс» 12+. Драма, мелодрама, история СССР 1984 г. Режиссер: Эльдар Рязанов

Пятница – 7 августа

Мультфильмы «Кот-рыболов», «Серая шейка»

«Я шагаю по Москве» 12+. Мелодрама, комедия, СССР 1963 г Режиссер: Георгий Данелия

Суббота – 8 августа

Мультфильмы «Мойдодыр», «Верните Рекса»

«Формула любви» 0+. Мелодрама, комедия СССР 1984 г. Режиссер: Марк Захаров

Воскресенье – 9 августа

Мультфильмы «Золушка», «Лесные путешественники»

«Берегись автомобиля» 0+. Мелодрама, комедия, СССР 1966 г. Режиссер: Эльдар Рязанов