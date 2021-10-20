В ликвидации пожара на складе в Симферополе задействованы 72 человека

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На складе на улице Луговой в Симферополе произошел пожар, спасатели продолжают работу по его ликвидации, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На пожаре в Феодосии спасли человека Напомним, что сигнал о пожаре поступил в среду рано утром. По данным МЧС, загорелись поддоны с бумагой и ангар.

«Группой передвижной химико-радиометрической лаборатории Специализированного отряда главного управления МЧС России по Республике Крым проведены замеры концентрации опасных веществ в воздухе, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Работы по ликвидации пожара продолжаются», – уточнили в МЧС.

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