В ликвидации пожара на складе в Симферополе задействованы 72 человека

На складе на улице Луговой в Симферополе произошел пожар, спасатели продолжают работу по его ликвидации, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На пожаре в Феодосии спасли человека Напомним, что сигнал о пожаре поступил в среду рано утром. По данным МЧС, загорелись поддоны с бумагой и ангар.

«Группой передвижной химико-радиометрической лаборатории Специализированного отряда главного управления МЧС России по Республике Крым проведены замеры концентрации опасных веществ в воздухе, превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Работы по ликвидации пожара продолжаются», – уточнили в МЧС.