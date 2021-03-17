В лобовом столкновении на трассе Ялта-Севастополь погиб человек

На автодороге Ялта-Севастополь «лоб в лоб» столкнулись внедорожник и фургон, в результате чего погиб человек, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, подполковника внутренней службы Жанну Марголину.

В Крыму произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции ДТП произошло накануне днем на 69 километре трассы. Согласно предварительной информации, водитель авто Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с фургоном «Газель».

«В результате ДТП водитель «Газели» скончался до приезда скорой помощи, водитель Volkswagen госпитализирован», – уточнила Марголина.