В майские каникулы Крым побил рекорд постсоветского периода по числу людей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в период майских праздников посетило 520 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале мая аэропорт «Симферополь» превысил доковидные показатели Таким образом, туристический поток в Крым в этом время стал рекордным за весь постсоветский период.

«По данным министерства курортов и туризма республики, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года», – уточнил Аксенов.