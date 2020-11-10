В машину «скорой помощи» с пациентом врезались «Жигули» в Севастополе

В Севастополе автомобиль скорой помощи, ехавший с вызова с пациентом внутри, стал участником ДТП, передает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Крыму пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и ему прострелили шины «Скорая помощь» ехала по главной дороге с мигалками и включенными проблесковыми маячками. В нее въехал автомобиль «ВАЗ 2107», который двигался по второстепенной дороге.

«Водитель скорой помощи пытался увернуться, но все равно произошло касательное столкновение. Мощный удар пришелся на боковую и переднюю дверь. Обшивка прогнулась вовнутрь, сильно ударив фельдшера скорой помощи по плечу», — уточнили в сообщении.