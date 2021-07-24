В массовом ДТП в Крыму погиб один человек, ещё двое получили травмы

В крыму произошло массовое ДТП. Столкнулись пять автомобилей. Авария произошла недалеко от села Новая жизнь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, водитель автомобиля Toyota Auris на скорости врезался в автомобиль Mercedes Benz C230, котоырй остановился на светофоре. После этого последовало столкновение со впереди стоящими машинами. В итоге произошло столкновение двух иномарок, двух ВАЗов и КамАЗа.

В аварии погиб водитель автомобиля Toyota. Травмы получили водители автомобилей Mercedes и ВАЗ-21063.