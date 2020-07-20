В МЧС предупредили о продолжительных ливнях, грозах и граде в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации крымского гидрометцентра, в ближайшие два-три часа и до конца суток 20 июля, 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Во время такой погоды жителям Крыма рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости. Однако если все же поход на улицу нельзя отменить, спасатели рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения, держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и рекламных конструкций. Также жителям полуострова советуют отказаться от походов в горы и лес, и по возможности, не выходить в открытое море.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что после резких погодных перепадов в течение уходящей недели по всей России атмосфера начинает успокаиваться и приходить в норму.