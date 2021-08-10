В МЧС рассказали детали обрушения здания в центре Симферополя

Сотрудники МЧС объяснили, что обрушение части здания в центре Симферополя произошло из-за обвала внутренней перегородки конструкции, передает пресс-служба крымского чрезвычайного ведомства.

В центре Симферополя обрушилась часть исторического здания Так, в здании филармонии, которая находится на реконструкции, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания.

«В результате обрушения пострадавших нет. На месте организовано оцепление здания, проводятся мероприятия по уточнению обстановки», – уточнили в ведомстве.