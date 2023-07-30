В меру сладко и очень просто готовить: рецепт варенья из черники

Черника – это именно та ягода, которую стоит ждать круглый год. Домашнее варенье из нее станет отличным дополнением к хлебу или десертам.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам.

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Рецепт варенья из черники

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 4

Как это вкусно / Фото moje gotowanie

Ингредиенты:

– 1 килограмм черники;

– 400 грамм сахара.

Приготовление:

Ягоды очистите от листьев и черенков, затем промойте и тщательно обсушите. Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.

Выставьте кастрюлю с черникой на плиту. Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну.

Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки. Пастеризуйте его 15 минут влажным способом – в кастрюле с водой. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажную ткань и поставьте туда закрытые крышками банки. Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите около 15 – 20 минут. По истечении этого времени извлеките банки из воды и поставьте их вверх дном.

Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут.

Готовое варенье из черники поставить вверх дном до полного охлаждения.

Понравился рецепт? Приготовьте – это варенье из малины и тоже будете в восторге.