Рецепты В меру сладко и очень просто готовить: рецепт варенья из черники По Admin - 30 июля, 2023 0 65 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Черника – это именно та ягода, которую стоит ждать круглый год. Домашнее варенье из нее станет отличным дополнением к хлебу или десертам. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам. Интересно Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором Рецепт варенья из черники Время: 60 минут Порций: 4 Как это вкусно / Фото moje gotowanie Ингредиенты: – 1 килограмм черники; – 400 грамм сахара. Приготовление: Ягоды очистите от листьев и черенков, затем промойте и тщательно обсушите. Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром. Выставьте кастрюлю с черникой на плиту. Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну. Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки. Пастеризуйте его 15 минут влажным способом – в кастрюле с водой. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажную ткань и поставьте туда закрытые крышками банки. Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите около 15 – 20 минут. По истечении этого времени извлеките банки из воды и поставьте их вверх дном. Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут. Готовое варенье из черники поставить вверх дном до полного охлаждения. Понравился рецепт? Приготовьте – это варенье из малины и тоже будете в восторге. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Ароматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагомКлассическое сочетание вкусов: салат с шампиньонами и куриным филеУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковьюДля тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецептыКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами