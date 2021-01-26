В микрорайоне бухты Казачьей обещают построить поликлинику

Через 2 года в микрорайоне бухты Казачьей появится поликлиника. Подрядчик – ООО «Теплостройсервис» – уже вышел на объект, строители готовят площадку для проведения основных работ. Более того, этой же компании предстоит достроить детский сад, расположенный на соседнем участке. С этим объектом, напомним, не справился предыдущий застройщик. На место масштабных работ приехал директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов, чтобы оценить ход строительства и рассказать об особенностях объекта.

Новая поликлиника – вместо заброшенного недостроя. В микрорайоне бухты Казачьей снова гремит строительная техника. Бур разбивает стены обветшалой «коробки», а грузовики один за одним вывозят строительный мусор с территории, чтобы подготовить ее к возведению современной поликлиники.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это с украинского периода. Планировалось также возведение поликлиники, но, к сожалению, не было доведено до конца. Здание пришло в негодность, использовать его в дальнейшем и достраивать не представлялось возможным после заключения экспертизы. Соответственно, было принято решение его демонтировать».

ИГОРЬ МУХИН, руководитель проекта ООО «Теплостройсервис»: «Сейчас мы завершаем демонтажные работы, приступаем к выполнению внутриплощадочных сетей: вода, канализация, тепловые сети. Подготовительный период подходит к концу».

Планируется, что новая поликлиника будет универсальной: в ней разместится детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое – на 200 посетителей, а также женская консультация. Таким образом, жителям относительно удалённого района Севастополя больше не придётся преодолевать несколько километров, чтобы получить медицинскую помощь.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Раньше этот район не был таким густонаселённым. Сейчас он активно развивается, ведётся большое строительство. За 10 лет тут большой прирост ввода жилья, поэтому здесь она крайне необходима была, раньше медицинского учреждения здесь не было».

После возведения территорию вокруг поликлиники благоустроят: пустырь превратиться в зелёную зону с тротуарами и парковкой на 21 место.

Подрядчику – ООО «Теплостройсервис» – также предстоит достроить детский сад, расположенный буквально за забором. Учебное заведение придётся возводить практически с нуля: предыдущая компания успела лишь подготовить участок к работам, огородить его и пробурить две скважины под сваи.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Детский садик – у нас один подрядчик, он работает сейчас на двух площадках – поликлиника и детский садик. Контракт уже заключён, к работам он приступил».

Напомним, власти Севастополя расторгли контракт с ООО «РусСтрой Двор», занимавшимся строительством нового детского сада в микрорайоне, в августе прошлого года. Причиной этого стала крайне низкая скорость строительства: за почти 9 месяцев с начала работ готовность объекта осталась практически на нуле. У нового подрядчика уже есть опыт возведения учебных заведений: «Теплостройсервис» занималось строительством нового корпуса школы в районе улицы Шевченко. Из-за простоев и перезаключения контракта срок сдачи детского сада в микрорайоне бухты Казачьей сдвинулся на год – завершить здание должны в конце нынешнего года. Поликлинику же для местных жителей построят только к декабрю 2022 года. На её возведение, согласно контракту, потребуется более 298 миллионов рублей.

Екатерина Костенникова, Денис Александрович, «Севинформбюро»