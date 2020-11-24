В минувший курортный сезон в Крыму предотвратили четыре теракта

В Крыму предотвратили четыре теракта в прошедший курортный сезон, передает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В Симферополе будут судить подростков за подготовку терактов в Керчи «Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», – отметил Патрушев.

По всем выявленным нарушениям антитеррористической защищенности крымских объектов размещения «приняты соответствующие меры прокурорского реагирования».