В московский суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма

Следствие подало ходатайство в Басманный районный суд Москвы об аресте задержанной за взятку министра культуры Крыма Арины Новосельской, передает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу суда.

Министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в размере 25 млн руб. «В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в суде.

Напомним, что Министр культуры РК Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей.