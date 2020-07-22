В МВД раскрыли подробности ДТП под Феодосией

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В МВД рассказали подробности столкновения авто Volkswagen и Skoda под Феодосией. Выяснилось, что авария произошла из-за того, что один из водителей уснул за рулем, передает пресс-служба регионального ведомства.

Возле Феодосии в ДТП пострадали четыре человека Напомним, что в результате ДТП пострадали два ребенка. 

«Водитель автомобиля Skoda Oktavia в результате переутомления уснул за рулем и допустил выезд на полосу встречного движения через сплошную линию дорожной разметки, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter T4, который двигался во встречном направлении по своей полосе», — уточнили в МВД.

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