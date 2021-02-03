В МВД рассказали о полицейских, погибших в ДТП в Кировском районе Крыма

Накануне в Кировском районе Крыма в ДТП погибли три сотрудника полиции, а всего пострадало семь человек. В региональном МВД рассказали о погибших, передает пресс-служба ведомства.

Трое полицейских погибли в Крыму в ДТП Самому младшему сотруднику МВД, погибшему в ДТП, было 22 года, самому старшему — 29.

Так, 22-летний сержант полиции Асан Сефляев работал полицейским-водителем отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. 29-летний старшина полиции Евгений Фадеев занимал должность командира отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. 29-летний сержант полиции Александр Чебанов был в должности старшего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району.