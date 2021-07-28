В МВД рассказали подробности ДТП на ж/д переезде в Крыму

Водитель автомобиля, которые столкнулся с поездом в поселке Октябрьское в Крыму, накануне праздновал день рождения, передают «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

В Красногвардейском районе Крыма поезд протаранил легковой автомобиль Согласно данным правоохранителей, 33-летний крымчанин на большой скорости врезался на авто в автоматический шлагбаум, отломив при этом его деревянную часть. Затем он столкнулся с двигающимся по железнодорожному пути пассажирским составом.

«Автомобиль развернуло и выкинуло с переезда. Обломки транспортного средства разбросало в радиусе 100 метров от места столкновения», — уточнили в сообщении.