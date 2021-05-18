В Музее подводных лодок в Балаклаве завершилась масштабная реконструкция

Новые коммуникации и современная система безопасности. Это и многое другое появилось в Военно-историческом музее фортификационных сооружений в Балаклаве. Недавно здесь завершилась масштабная реконструкция. Работы выполняли специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Осмотреть итог двухмесячной работы приехали заместитель министра обороны России Тимур Иванов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Почётным гостям проводят экскурсию по музею подводных лодок. За два месяца реконструкции его территория заметно преобразилась. Улучшилось освещение, появились мультимедийные проекторы, местами экспозицию дополнили звуковыми спецэффектами.

ДМИТРИЙ ХАВРОНИН, коммерческий директор ООО «Олимпситистрой»: «Для того, чтобы музей функционировал правильно, полностью были демонтированы все старые коммуникации и установлены новые. Согласно новым правилам и нормам установлена система пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения, и обеспечивается полная безопасность прибывающих здесь людей».

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев высоко оценили атмосферу музея и то, каким он стал после ремонта. Реконструкцию выполнили силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России.

ТИМУР ИВАНОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации: «Это вообще уникальный объект, который существует долгие годы, создан ещё в Советском Союзе. То, что наши коллеги вместе с Правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый, современный арт-объект. Мы идём поэтапно. Сейчас закончен первый этап, осенью начнётся реализация второго этапа. Также будет отбуксирована подводная лодка, которая станет живым макетом, который можно будет посещать. Это полная музеефикация».

Глава города Михаил Развожаев отметил, что главная зада была сохранить истинный облик музея. Новое оборудование должно будет усилить впечатления от посещения музея.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Подход здесь такой, чтобы максимально сохранить аутентичность этого уникального объекта, а с другой стороны максимально современному зрителю рассказать, показать, о чём этот проект, о его уникальности. Как сказал Тимур Владимирович, даже тот вопрос, который обсуждался, Севморзавод будет реконструировать подводную лодку, будет выполняться по настоящей проектной документации».

В музее восстановили карту размещения баз подводных лодок на территории СССР по состоянию на 1980-е годы, схему действия мощных защитных ворот, макет секретного стратегического военного объекта СССР времён холодной войны – Балаклавского подземного комплекса 825-ГТС – с динамической подсветкой систем жизнеобеспечения и схемой подачи топлива.

Дарья Юхновская, «Севинформбюро»