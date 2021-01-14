В музейном комплексе «35-я береговая батарея» обновят Пантеон памяти

Фото: 35batery.ru

Модернизация программно-технического комплекса Пантеона памяти продолжается в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Одновременно идёт разработка нового видеоряда – его дополнят несколькими сотнями фотопортретов последних защитников Севастополя.

Напомним, Пантеон памяти открыли 3 июля 2011 года. Почти 10 лет под его куполом проходит финальная часть каждой экскурсии, задуманная создателями музея как встреча поколений – военного и нынешнего.

Видеоряд на куполе диаметром 14 метров отображался при помощи 8 проекторов и 9 компьютеров. Система показала высокую надёжность, но к текущему моменту морально устарела и физически износилась.

«Новая система будет включать всего 4 проектора с лазерным источником света, который имеет значительно больший ресурс (до 40 тыс. часов работы) по сравнению с использовавшимися в старых проекторах ламповыми модулями (2,5–3 тыс. часов). Кроме того, замена оборудования позволит увеличить площадь изображения на куполе (его высота с 5,8 метров увеличится до 7 метров), повысить чёткость изображения, сократить расходы на техобслуживание комплекса Пантеона», – говорится в сообщении на сайте музейного комплекса.

Также проведена значительная работа по изменению видеоряда – добавлены портреты более 300 человек из числа последних защитников города. Источники фотографий – семейные архивы, фонды музеев Севастополя и России, немецкие карточки военнопленных.

Работы выполняют специалисты из Москвы и Севастополя, которые участвовали в создании Пантеона в 2010–2011 гг. при непосредственном участии сотрудников музейного комплекса «35-я береговая батарея». Предположительный срок ввода Пантеона в строй – последняя декада февраля.