В начале мая аэропорт «Симферополь» превысил доковидные показатели

Международный аэропорт «Симферополь» с 1 по 10 мая обслужил 190 тысяч человек, что на 68% превышает показатели аналогичного периода 2019 года, передает пресс-служба воздушной гавани.

Прямые рейсы в Крым открылись еще из шести городов РФ Число принятых и отправленных пассажиров на майские праздники стало рекордным для современной истории аэропорта.

Пик пассажиропотока зафиксирован 10 мая, когда аэропорт обслужил 21 377 человек за сутки. В этот же день было принято и отправлено максимальное за майские праздники количество регулярных пассажирских рейсов — 200 на прилет и вылет.