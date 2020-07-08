В налоговой напомнили, что на уплату НДФЛ осталась неделя

До 15 июля нужно заплатить НДФЛ, а до 30 июля отчитаться о доходах, сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.

Одна неделя осталась до окончания срока уплаты налога на доходы физических лиц за 2019 год – срок истекает уже 15 июля. При этом по новым правилам, введенным в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями по Covid 19, срок представления декларации по форме 3-НДФЛ продлен и приходится на 30 июля 2020 года.

Напомним, что в обязательном порядке декларированию подлежат доходы, полученные от сдачи внаем (аренду) недвижимого и движимого имущества, а также его продажи в случае нахождения в собственности меньше минимального срока владения. Задекларировать доходы нужно и в случае получения доходов от продажи ценных бумаг, либо в случае выигрыша в лотерею. Полный перечень доходов приведен в статье 208 НК РФ.

Представить декларацию необходимо по месту своего учёта в бумажном или электронном виде. В случае выбора последнего варианта пользователю доступен интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», включая мобильное приложение «Налоги ФЛ». Оплатить налог можно также с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», «Уплата налогов и пошлин» или традиционно в любом ближайшем отделении банка.