В неделю 10 рейсов будут осуществляться между Симферополем и Тюменью

Между Симферополем и Тюменью открывается еще один прямой рейс. Таким образом, частота полетов между столицами РК и Тюменской области увеличится до 10 раз в неделю, передает пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Частота полетов Симферополь-Воронеж увеличилась до четырех раз в неделю «Рейсы «Алросы» будут осуществляться до 18 сентября: из Симферополя каждый четверг, а из Тюмени – каждую пятницу. Перелет будет выполняться на лайнере Boeing 737. Время в пути составит 4 часа», — уточнили в сообщении.

В этом году прямые рейсы будет выполнять четыре перевозчика, тогда как в прошлом их было три.