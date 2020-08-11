В некоторых крымских городах будет отсутствовать вода до вечера вторника

Жители некоторых городов Крыма временно останутся без воды во вторник из-за ремонтных работ, передает ГУП РК «Вода Крыма».

На Украине требуют обеспечить подачу воды в Крым Так, до 17:00 вода будет отсутствовать в Симферополе в микрорайоне Фонтаны. В это же время без воды частично останутся жители Красногвардейского района в селе Восход и в Красноперекопске.

А до 20:00 во вторник водоснабжение будет подаваться с перебоями в Керчи. Это связано с ремонтом на водно-насосной станции «Аджимушкайская». С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте предприятия.