В некоторых районах Крыма выпала месячная норма осадков

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарая

В Республике Крым минувшей ночью местами была превышена месячная норма осадков, которая составляет на полуострове для июля 38 миллиметров.

— Прошли дожди с грозами от ноля до 14 миллиметров, — сообщили в Крымском гидрометеоцентре. — Ночью дожди были местами сильные — от 19 до 45 миллиметров, в Белогорске и Почтовом очень сильный дождь 46-59 миллиметров, в Судаке — от 38 до 40. В то же время в Симферополе зафиксировано около трети месячной нормы осадков.

В Судаке и Бахчисарае ливень привел к чрезвычайным ситуациям на некоторых улицах. Например, на улице Речная в Бахчисарае частично подтоплены несколько домовладений и цокольных этажей зданий. Сотрудникам МЧС пришлось организовывать откачку воды. Для этого из Симферополя туда была отправлена спецтехника.

Дорожники очищают дорожное полотно от нанесенной потоками грязи и песка. "Уже к вечеру все подтопления и иные происшествия будут ликвидированы", — заверил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.

Несмотря на выпавшую месячную норму, Крым даже близко не подошел к историческим максимумам июля: они достигают на полуострове 81-307 миллиметра, а местами в горах и предгорье — 324-335 миллиметра.