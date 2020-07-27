В некоторых районах Крыма за ночь выпало около месячной нормы осадков

В Симферополе и в Бахчисарайском районе выпало около месячной нормы осадков за ночь, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника Крымского гидрометцентра Веронику Шенгелай.

На Симферополь надвигаются ливни и шквальный ветер «В Симферополе выпало 11 мм осадков, это прошел умеренный дождь. В Почтовом (Бахчисарайский район) прошел очень сильный дождь, выпал 41 мм осадков – около месячной нормы», — отметила она.

Специалист добавила, что практически по всей территории полуострова наблюдались грозы и усиление ветра.