В некоторых районах Симферополя возможно ухудшение качества воды

Владимир Баженов, гендиректор ГУП «Вода Крыма», предупредил, что в некоторых районах Симферополя и пригорода возможно ухудшение качества воды в ближайшие сутки.

В Крыму рассказали, сколько воды получил Симферополь в феврале Он объяснил это тем, что был запущен магистральный водовод Веселое – Дзержинское.

«Должен предупредить, особенно жителей поселков Комсомольское, Грэсовский, Москольца и других микрорайонов этого направления, что после пуска водовода в ближайшие полтора суток качество воды ухудшится. Сейчас температуры плюсовые, будем производить сброс через гидранты, все меры примем, но абсолютно чистую воду в первые двое суток подать технически невозможно», – уточнил Баженов.