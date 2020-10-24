В нескольких районах Крыма начался отопительный сезон

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С 26 октября в Ялте начнётся отопительный сезон, который продлится до 15 апреля. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте Администрации города. Заместитель начальника департамента по вопросам ЖКХ Вадим Рымарь отметил, что местный филиал государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» и муниципальное предприятие «Ялтинские тепловые сети» полностью готовы к подаче тепла. В межсезонье в городских котельных провели текущий ремонт оборудования, а также проверили системы отопления в жилом фонде.

Отметим, ранее, 21 октября, руководство 12 городов и районов Крыма также решило начать отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Исмет Аблаев. Отопительный сезон начался в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Красноперекопске, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. Исмет Аблаев уточнил, что на территории этих муниципалитетов проводится заполнение системы, пробные запуски котельных и поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. В дальнейшем тепло будет подано в жилые дома. Полностью запустить систему централизованного отопления планируют до конца октября.

В министерстве ЖКХ Крыма уточнили, что на котельных «Крымтеплокоммунэнерго» в Симферополе пробурили скважины для снижения нагрузки на систему централизованного водоснабжения при подаче теплоносителя в отопительный сезон.