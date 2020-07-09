В Нижнегорском районе открыли школьную спортивную площадку благодаря нацпроекту

Спортплощадка была установлена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобразования РК.

Фото пресс-службы Минобразования РК.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик посетила с рабочим визитом Нижнегорский район, где приняла участие в открытии спортивной площадки в МБОУ «Ивановская СОШ».

Спортплощадка была установлена в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Проект направлен на создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. На реализацию данного проекта были выделены средства в размере 2 млн. рублей.

Также в ходе визита Валентина Лаврик побывала на некоторых объектах образования, где ведутся ремонтные работы.