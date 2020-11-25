В ноябре от коронавируса в Крыму умерло в 1,5 раза больше пациентов, чем в октябре

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Количество смертей от коронавируса в Крыму за неполный ноябрь в 1,5 раза превысило октябрьские показатели. Об этом на заседании оперативного штаба в республике заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Так, по ее данным, за прошедшую неделю зарегистрировано 36 смертей пациентов с подтверждённым COVID-19.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «В структуре летальных исходов при анализе летальных случаев – 77 случаев, закончившихся летальным исходом – это те лица, которые обратились за медицинской помощью официально позже второго дня. В этом случае каждые сутки могут стать критическими».

Главный санитарный врач Республики Крым также сообщила, что на первом месте среди сопутствующих заболеваний у скончавшихся от коронавируса заболевания сердечно-сосудистой системы – 69% от общего числа. Кроме того, до 14% выросло количество смертей от ковида у пациентов, не имевших хронических заболеваний.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Показатель летальности общий на 10 тысяч населения 12,9, в возрастной группе 65+ — 38,7, то есть самый высокий. Он практически в 11 раз выше, чем в возрастной группе от 30 до 49 лет».

Наталья Пеньковская также сообщила, что в ряде районов Крыма увеличился темп прироста новых случаев заражения коронавирусом. Так, в Красноперекопском и Джанкойском районах этот показатель в 1,8 раза выше, чем в целом по Республике, кроме того, высокий темп прироста наблюдается в Феодосии.