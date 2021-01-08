В новогодние праздники на Сапун-горе заводят легендарный Т-34

В Севастополе появилась новая традиция. Ежедневно в полдень на Сапун-горе заводят легендарный танк Т-34. Первый запуск состоялся в новогодние праздники, 4 января. Инициатором стал Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. На территории мемориального комплекса также работает открытая выставка, где каждый желающий может не только узнать историю военной техники, но и в живую услышать рёв мотора советского танка.

Легендарный Т-34 завёлся с полуоборота, положив начало новой севастопольской традиции. Ежедневно в полдень на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» теперь будет слышен рёв мотора танка. Знаменитая «тридцатьчетвёрка» в своё время принимала участие в освобождении Севастополя. Сейчас боевая единица Великой Отечественной войны — один из экспонатов выставки военной техники и главный участник нового севастопольского ритуала.

АЛЕКСАНДР БАРКОВ, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «И мне кажется, вот эта традиция, начало которой положено сегодня на священной земле Сапун-горы, должна послужить именно тем спусковым механизмом, чтобы приходящий сюда человек, желательно конечно, чтобы школьник или дошкольник, поприсутствовав, услышав рёв и мощь этой техники, получил желание заглянуть в книгу, заглянуть, если угодно, в Интернет и почитать о том, что же всё-таки происходило на этих полях 76 и более лет назад. Эта самая главная мысль. Самый главный смысл сегодняшней традиции».

Основная идея церемонии – рассказать об истории Великой Отечественной войны и битвы за Севастополь, «голосами» военной техники, которая вместе с советскими бойцами участвовала в сражениях.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Мы всё равно помним о тех событиях, и мне кажется боевое, я бы не сказала оружие, а танки, такие машины боевые того времени – это лучшее напоминание нам сегодняшним о том, как далась эта победа. Но ещё важнее, чтобы сюда приходили ребята разного возраста. И они воочию увидели и машины того времени, и понимали – какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне. Мне кажется, что это очень важно, потому что фальсификация истории, которая происходит – это страшная вещь. Беспамятство – это плохо, и разрушает человека, разрушает общество. И если будут такие традиции – мы не забудем, а это самое главное».

Среди присутствовавших зрителей были и те, кто помнит эти машины в реальных боевых действиях. Михаил Степанович в годы войны был партизаном-пулемётчиком на территории Белоруссии. Во время освобождения Польши получил тяжёлое ранение. Спустя долгие годы ветеран специально пришёл на Сапун-гору, чтобы снова услышать рёв мотора легендарного Т-34.

МИХАИЛ ЛАТОХА, ветеран Великой Отечественной войны: «Слушая рёв двигателя этого красавца нашего, вспоминаешь 1944-й год. Эх, вот этот наш помощник. И как говорится, делал дорогу нам. Очень приятно, что помнит. И должно помнить наше молодое поколение о той технике, о тех людях, которые отстояли независимость России. Изгнали фашистов не только из России, но и из Европы и всего мира».

Представленная на выставка военная техника собиралась ещё в советское время. Образцы орудий, танки и самоходные установки прибывали в Севастополь из разных городов. К 75-летию Великой Победы была сделана масштабная реконструкция комплекса на Сапун-Горе, а технику удалось поставить на ход. Посетители мемориала могут узнать историю создания боевых машин и их боевой путь – на выставке работают экскурсоводы.

ЕЛЕНА САВЧЕНКО, экскурсовод Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Вы увидите здесь лёгкую самоходную артиллерийскую установку СУ-76м, СУ-100 – созданную на базе, на ходовой части среднего танка Т-34 – это легенда, шедевр советского танкостроения. Здесь же вы увидите и тяжёлый танк ИС-2, настоящее оружие победы, и самоходные артиллерийские установки, созданные на базе ходовой части тяжёлого танка ИС-2 – ИСУ-152, ИСУ-122».

Посмотреть на легендарные советские танки многие севастопольцы и гости города приходят целыми семьями.

ДМИТРИЙ, АННА И ДАНИИЛ ПИКУЛОВЫ, посетители Севастопольского военно-исторического музея-заповедника: «Действительно классно, что танки на ходу. То, что можно прийти ребёнку показать, рассказать, пощупать. Конечно, обидно, что нельзя на них залезть, именно во внутрь. Потому что это, как никак, исторические экспонаты. Некоторые аккуратно к ним относятся, некоторые не очень. Тут уж как повезёт».

Инициатор церемонии ежедневного запуска легендарного танка — Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. Проект удалось реализовать при поддержке Черноморского флота и Российского военно-исторического общества.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»