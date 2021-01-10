В новом году в Травмпункт Севастополя в праздники обратилось меньше граждан

Для большинства севастопольцев зимние праздники прошли без последствий. В этом году за долгие выходные дни значительно меньшее число граждан обратилось в городской Травмпункт. О позитивной тенденции рассказал врач-травматолог первой городской больницы.

ДМИТРИЙ ПЕРЕДЕРИЙ, врач-травматолог круглосуточного травматологического пункта Городской больницы №1: «Могу сказать, что динамика с прошлым годом в некотором смысле положительная. Было меньше минно-взрывных травм, которые с петардами связаны, с салютами, и меньше обращаемость в этом году».

Как отметил врач, в праздничные дни основной причиной получения травм становится алкоголизация. Хорошее застолье порой заканчивается неприятными ушибами или даже более серьёзными последствиями.

ДМИТРИЙ ПЕРЕДЕРИЙ, врач-травматолог круглосуточного травматологического пункта Городской больницы №1: «Обычно это «подвернул ногу», «упал на руку». Всё примерно так. «Порезался» — есть такое дело, часто падают на стекло, как говорят. Такое случается!»

В этом январе кабинет пустовал чаще, чем в предыдущие годы. Как рассказал врач, это не может не радовать: чем меньше нагрузка, тем больше персонального внимания удастся уделить каждому пациенту.