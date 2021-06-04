В новом ЖК в городе Саки построят школу, детсад и две поликлиники

В состав жилого комплекса, который планируют построить в городе Саки на площади 17,6 га, появятся школа, детский сад, две поликлиники и амбулатория, передает Крыминформ.

На проекты капремонта двух улиц в Симферополе потратят 31,3 млн рублей Инвестор построит ЖК за 4,9 млрд рублей.

Общеобразовательная организация будет рассчитана на 800 мест, детсад — на 360 мест. Инвестор разработает и передаст проектно-сметную документацию этих объектов, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта социального назначения администрации города.