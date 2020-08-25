В Новом Свете потерялись двое детей из Новосибирска

В Крыму потерялись двое детей из Новосибирска в районе тропы Голицына, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Двухлетний ребенок потерялся на ЮБК и был найден спасателями Отмечается, что 13-летний и пятилетний мальчики пропали во время пешеходной прогулки по Новому Свету с родителями. В течение двух часов взрослые искали детей самостоятельно, но поиски успехом не увенчались. Затем родители вызвали спасателей.

В результате около шести вечера детей нашли и передали родителям. В медпомощи они не нуждались.