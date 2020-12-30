В общем в Крыму привито от COVID-19 уже 194 человека

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму первую прививку от COVID-19 получили 152 медработника, а вторую — уже 42, передает Крыминформ, ссылаясь на главу межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

В Крыму растет число смертей пациентов с COVID-19 — Роспотребнадзор «С нарастающим итогом по состоянию на понедельник привито 152 человека – получили первый вакцинальный комплекс. Закончен вакцинальный комплекс у 42 человек из числа медицинских работников», – отметила она.

С начала года в Крыму зарегистрировано 24854 случая COVID-19. Выздоровели за весь период – 19 687 пациентов.