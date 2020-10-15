В общественном транспорте Ялты проверили соблюдение масочного режима

В Ялте прошёл рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В нём приняли участие сотрудники Департамента муниципального контроля и управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма. Проверяющие напомнили водителям о штрафах за несоблюдение указа главы Крыма Сергея Аксёнова.

АЛЕКСАНДР ГРЕБЕНЮК, главный специалист управления ГО, предупреждения ЧС и профилактики терроризма: «Санкции применяются следующие: водитель за то, что он не требует с пассажиров надевать маски при заходе в автобус – 4 тысячи рублей, юридическое лицо от 100 тысяч, первый раз, и более. Такие санкции могут примениться. Продавец, если не требует маску, и продал потребителю без маски – то же самое. 4 тысячи лично ему и 100 тысяч на предприятие на первый раз, дальше до миллиона».

Рейды по проверке торговых объектов и общественного транспорта на предмет соблюдения обязательного масочного режима будут проводиться на постоянной основе, подчеркнули в администрации города.

Напомним, согласно указу главы Крыма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги розничной торговли и перевозки пассажиров различными видами транспорта, обязаны не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ответственность за нарушение положений этого указа несут непосредственно продавцы и водители общественного транспорта.