В очереди в поликлинике в Феодосии подрались мужчины с применением оружия

В городской поликлинике Феодосии подрались два местных жителя из-за спора о порядке очереди на прием, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу МВД по РК.

В Евпатории мужчина выстрелил в другого во время драки «40-летний феодосиец нанёс своему оппоненту удар в лицо. Выйдя на улицу, мужчины продолжили выяснять отношения, где второй участник драки достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика», – отметили в ведомстве.

В результате происшествия у одного мужчины зафиксирован закрытый перелом челюсти, у второго — повреждения мягких тканей из-за выстрела. От госпитализации оба отказались.