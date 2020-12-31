В одной из больниц Крыма пациенты устроили дебош

В Красноперекопской центральной городской больнице пациенты в состоянии алкогольного опьянения устроили погром, передает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

В Крыму женщина избила мужчина деревянной шваброй и он скончался В сообщении уточняется, что за помощью к медикам обратился травмированный посетитель, которого в больницу доставил приятель. Во время оказания помощи пациент и его сопровождающий начали оскорблять врачей и ломать имущество больницы.

Нетрезвыми нарушителями оказали ранее судимые жители одного из сел Красноперекопского района Крыма.