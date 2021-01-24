В Орловке бетонная плита упала на троих школьников, один из них погиб

Фото: ГСУ СК по РК и Севастополю

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения на него бетонной плиты, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Статья — халатность должностных лиц, повлекшая смерть несовершеннолетнего (ч.2 ст. 293 УК РФ).Сегодня днём в оперативные службы поступило сообщение об обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка. В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте работают руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб.Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил установить все обстоятельства произошедшей трагедии, причины и условия ей способствовавшие, учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на вверенной территории.