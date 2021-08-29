В отношении директора школы №13 в Каче проводится служебная проверка

По процедуре приёмки школы №13, а также в отношении директора учебного заведения начаты служебные проверки. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев. В субботу, 28 августа он вновь посетил Качу, чтобы ознакомиться с ходом ремонта местной школы и пообщаться с родителями её учеников, о чём сообщил на своей странице в Instagram. Игорь Михеев признался, что заявлять о полной готовности школы образовательного учреждения к 1 сентября не может, но по сравнению с его визитом во вторник – «разительные изменения налицо».

«…задача сейчас – все силы бросить на то, чтобы к 1 сентября школа была готова. Служебные проверки в отношении приёмки … и … директора … уже начаты» – добавил вице-губернатор.

Он также предупредил, что приедет в Качу ещё раз, накануне 1 сентября.

Напомним, скандал разразился в начале этой недели, когда одна из местных жительниц в социальных сетях рассказала о неготовности школы №13 к новому учебному году, несмотря на заключение приёмочной комиссии.

Оказалось, что летом в здании обновляли систему отопления, но контракт не предусматривал проведение ремонта после замены труб. Пресс-служба Правительства Севастополя сообщает, что власти оперативно выделили необходимые средства, работы сейчас ведутся.

В школе №13 занимаются 517 детей, ученики четырёх параллелей посещают занятия в две смены.