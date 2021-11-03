В отношении главы администрации Белогорска возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Белогорск Республики Крым, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска за взяточничество Кроме того, знакомый главы администрации подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Так, весной текущего года предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Спустя время глава администрации вызвал к себе коммерсанта, потребовав вознаграждение за содействие в решении данного вопроса, а также – в переносе ЛЭП и спиле деревьев с этого участка, то есть за действия, которые входили в его служебные полномочия. Для передачи денег должностное лицо привлек посредника.

Накануне после получения от предпринимателя взятки в размере 1,4 млн. рублей посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.