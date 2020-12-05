В отношении крымчанина, избившего животное, хотят возбудить уголовное дело

В Крыму требуют возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избивал тупым предметом животное в присутствии ребенка, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В одной из социальных сетей было размещено видео, на котором мужчина в присутствии малолетнего ребенка наносит тупым предметом, а также руками удары животному, внешне похожему на волка, в область головы, чем причиняет последнему страдания», – уточнили в ведомстве.

Прокуратура Черноморского района организовала проверку данного факта.