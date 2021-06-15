В отношении крымчанина возбуждено дело за хранение и переделку оружия

Полицейские Крыма изъяли у алуштинца кустарно переделанное оружие, передает пресс-служба крымского МВД.

У безработного жителя Ялты нашли наркотики и арсенал оружия Оперуполномоченные уголовного розыска провели осмотр места жительства подозреваемого и обнаружили предмет, похожий на обрез охотничьего ружья.

«В результате баллистического исследования установлено, что оружие является нестандартным, в фабричную конструкцию кустарным способом внесены изменения. Предмет изготовлен самодельным способом по типу «обрез», — уточнили в сообщении.