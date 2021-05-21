В отношении организаторов кустарной АЗС в Феодосии возбуждено дело

В Крыму возбудили дело в отношении троих автозаправщиков и представителя одной из частных фирм, которые организовали на улицах Феодосии опасную АЗС, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике и Севастополю.

Крымчанина приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу Украины Согласно данным ведомства, сотрудники фирмы переоборудовали кустарным способом легковые автомобили под передвижные заправки и в нарушении норм безопасности заправляли машины жителей Феодосии в местах массового скопления людей.

Сотрудники полиции сначала провели с работниками фирмы профилактические мероприятия, но те продолжили вести опасный бизнес.