В отношении торговца наркотиками из Керчи возбуждено уголовное дело

Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по республике задержали керчанина, который участвовал в незаконном обороте наркотических средств, передает пресс-служба ведомства.

Керченский суд вынесет приговор двум «закладчикам» всероссийского масштаба Проведенная в отношении изъятых образцов экспертиза подтвердила их относимость к категории наркотических средств синтетического происхождения (метамфетамин).

По месту проживания мужчины сотрудники Управления также обнаружили и изъяли ацетилированный опий, расфасованный для внутривенного употребления.