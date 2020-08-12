В память о погибших на «Курске» открыли экспозицию в Балаклаве

Подвиг погибших моряков на атомном подводном крейсере «Курск» почтили в Военно-историческом музее фортификационных сооружений в Балаклаве. К 20-летию гибели «Курска» сотрудники музея обновили раздел об атомной подлодке, который является частью большой экспозиции «Подводные силы Черноморского флота 1944 – 1994 годов».

Музей фортификационных сооружений в Балаклаве каждый день посещают тысячи человек. В экспозиционном зале рассказывается история подводных сил Черноморского флота с 1944 по 1994 год. Своё место здесь занимает выставка об атомном подводном ракетном крейсере «Курск». В этом году её дополнили: родственники погибших передали в дар музею некоторые личные вещи погибших, фотографии, дипломы и грамоты. Здесь появилась ещё одна записка одного из моряков. Каждый экспонат хранит человеческое тепло и память о подвиге подводников. Они боролись до последнего за свою жизнь и жизнь крейсера. Выставка – это ежедневное напоминание о подвиге.

ЮРИЙ ТАРАРИЕВ, директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений: «Если к могиле приходят раз в год или полугодие, то сюда приходят каждый день. Мы в день сегодня принимаем более двух тысяч человек. И можете себе представить, что эти люди каждый день, две тысячи человек приходят, смотрят, знакомятся, грустят. Это память. А в народе так говорят: если о нас помнят, значит мы живы. И это главное».

Каждая экскурсионная группа невольно останавливается возле экспозиции о «Курске». Привлекает внимание проходящих центральная часть экспозиции. Здесь можно прочитать прощальные записки моряков, которые в полной темноте в последний раз писали свои пожелания родным и признавались в любви.

ОЛЕГ СЕРЁГИН, посетитель Военно-исторического музея фортификационных сооружений (г. Череповец): «Это производит неизгладимое впечатление, хотя я в Балаклаве первый раз. Сегодня памятный день и достаточно трагический. Погибла одна из лучших подводных лодок Северного флота. Мурашки по коже, наворачиваются слёзы, потому что эти люди – герои, которые выполнили свой долг до конца. Вот, правда. У нас очень много в стране таких монументов».

Каждый год у экспозиции «Курску» собираются моряки-черноморцы и родные погибших. Брат одного из героев Александр Шепетнов обращает внимание, что гибель подводной лодки преподнесла жестокий урок для руководства флота и страны. Поэтому за последние два десятилетия изменилось отношение к подготовке военнослужащих, считает Александр.

АЛЕКСАНДР ШЕПЕТНОВ, брат погибшего Юрия Шепетнова: «Много сделано для того, чтобы эффективно работала комиссия безопасного мореплавания Военно-морского флота в вопросах проверки кораблей на готовность к выходу в море. Наверное, гибель наших ребят повлияла на то, что дальше не произошли такие же трагедии. И тем самым они спасли жизни, может быть, сотням людей. Хотя уже прошло не так мало времени, для нас – родственников погибших – невосполнимая утрата из года в год, изо дня в день бьёт по сердцу».

Военнослужащие уверены, что гибель субмарины отразилась на моральном духе не только российских подводников, но и всего населения страны. Но подводники всегда должны быть готовы к самым суровым испытаниям – говорят ветераны подплава.

ЛЕОНИД РОГУЛЕВ, начальник штаба 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота (1988—1994): «Моё пожелание всем нам, как причастным к подводной службе, всемерно наталкивать подводников на мысль, что служба должна опираться на реальном фундаменте, не может здесь быть никакого приукрашивания. Лодки стоят в Сирии, эксплуатируются на пределе и за пределами своих технических возможностей, к сожалению. Но слава Богу, подводники держатся железно».

Маргарита Чернухо, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»