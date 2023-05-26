Рецепты В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов По Admin - 26 мая, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Рецепт шаурмы с курицей является наиболее классическим вариантом этого блюда. Это блюдо будет прекрасно смаковать для всей семьи. Если заранее хорошо замариновать мясо, то на приготовление шаурмы у вас уйдет не больше 30 минут. Наслаждайтесь вкусной едой вместе с родными и наслаждайтесь приятными солнечными днями. Интересно Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Рецепт шаурмы с курицей Время: 30 минут Порций: 4 Вкусный перекус / Фото unsplash Ингредиенты: – 600 грамм куриного филе; – 2 – 3 небольших зубчика чеснока; – 1 чайная ложка сладкой паприки; – пол чайной ложки молотого кориандра; – пол чайной ложки тмина; – пол чайной ложки паприки; – черный перец по вкусу; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 5 – 6 столовых ложек масла оливкового масла; – 150 грамм твердого сыра; – 3 огурца; – 3 помидора; – 1 лук; – 100 грамм йогурта без наполнителя; – 30 грамм майонеза; – 30 грамм томатного соуса; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Промойте куриное филе выложите на разделочную доску и нарежьте на кусочки. Оливковое масло смешайте со специями, прессованным чесноком и лимонным соком. Залейте мясо приготовленным маринадом и оставьте минимум на 6 часов, а еще лучше – на ночь в холодильнике. Обжарьте мясо на электрогриле или сковороде. Сыр и овощи нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами. Для соуса соедините йогурт с черным перцем и солью. На готовый лист лаваша выложите слоями сыр, куриное филе, соус, овощи и снова соус. Сверните лаваш и поджарьте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде или гриле. Листья лаваша можно приготовить самостоятельно, понадобится всего несколько ингредиентов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойЗакуска из пекинской капусты, покорившая мирКак приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей