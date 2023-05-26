В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентов

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Рецепт шаурмы с курицей является наиболее классическим вариантом этого блюда. Это блюдо будет прекрасно смаковать для всей семьи.

Если заранее хорошо замариновать мясо, то на приготовление шаурмы у вас уйдет не больше 30 минут. Наслаждайтесь вкусной едой вместе с родными и наслаждайтесь приятными солнечными днями.

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Рецепт шаурмы с курицей

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Вкусный перекус / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 600 грамм куриного филе;
– 2 – 3 небольших зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сладкой паприки;
– пол чайной ложки молотого кориандра;
– пол чайной ложки тмина;
– пол чайной ложки паприки;
– черный перец по вкусу;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 5 – 6 столовых ложек масла оливкового масла;
– 150 грамм твердого сыра;
– 3 огурца;
– 3 помидора;
– 1 лук;
– 100 грамм йогурта без наполнителя;
– 30 грамм майонеза;
– 30 грамм томатного соуса;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  • Промойте куриное филе выложите на разделочную доску и нарежьте на кусочки. Оливковое масло смешайте со специями, прессованным чесноком и лимонным соком.
  • Залейте мясо приготовленным маринадом и оставьте минимум на 6 часов, а еще лучше – на ночь в холодильнике.
  • Обжарьте мясо на электрогриле или сковороде.
  • Сыр и овощи нарежьте небольшими ломтиками, лук – полукольцами.
  • Для соуса соедините йогурт с черным перцем и солью.
  • На готовый лист лаваша выложите слоями сыр, куриное филе, соус, овощи и снова соус.
  • Сверните лаваш и поджарьте с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде или гриле.

Листья лаваша можно приготовить самостоятельно, понадобится всего несколько ингредиентов.

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