В парках Севастополя проходят бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

Севастопольцев приглашают на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. В парках и скверах нашего города с марта их проводит клуб «Бодрый шаг». Пока тренировки проходят только в Гагаринском районе, однако, скоро организаторы обещают охватить и другие уголки города. Хотя уже сейчас на занятия с удовольствием приезжают жители со всего Севастополя. Особенно приятно, что бесплатны не только занятия, но и инвентарь – специальные палочки выдают всем желающим.

ЕЛЕНА АНИСИМОВА, руководитель проекта «Бодрый шаг»: «Вы приходите в клуб, в союз единомышленников, где такие же, как вы, общаются, их учат, показывают. В игровой форме всё это осваивается. И потом, я думаю, вам захочется приходить в этот клуб снова и снова. И потом, у нас главная цель клуба – показать технику ходьбы, дать уверенность членам нашего клуба, что они правильно ходят, что они делают всё только так, как нужно».

В команде проекта есть врач, который может подсказать, на что стоит обратить внимание при тренировках именно вам. Технику занятий покажут профессиональные тренеры. Предварительно узнать, что за спорт – скандинавская ходьба, в чём его особенности и плюсы для организма, вы можете в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Своими знаниями с нашей съёмочной группой поделилась руководитель проекта «Бодрый шаг» Елена Анисимова.