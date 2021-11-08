В парках Симферополя планируют отремонтировать аттракционы

В парках Симферополя планируют обновлять аттракционы, передает Крыминформ со ссылкой на директора МБУК «Парки Симферополя» Романа Филипенко.

«Муниципальные аттракционы в симферопольских парках были установлены еще в 90-х годах прошлого века, а некоторые даже раньше. Они требуют больших вложений для поддержания их в надлежащем состоянии. Нам необходимо создать техническую карту и финансовый план затрат по капитальному ремонту аттракционов. И постепенно, получая прогнозируемый доход от деятельности аттракционов, менять их на более современные, и так расширять парк развлекательной техники», – подчеркнул он.

Филипенко также рассказал, что он намерен разработать подробный проект по озеленению парковых зон. Речь идет о создании цветочных клумб, альпийских горок, газонов и лужаек.