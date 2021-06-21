В парке им. Анны Ахматовой прошел общегородской чемпионат по пляжному регби

Общегородской чемпионат по пляжному регби прошёл в парке имени Анны Ахматовой. В соревновании, на площадке для летних видов спорта, приняли участие юноши и девушки. За победу сражались по шесть команд соответственно.

Игры проводились по системе плей-офф между двумя группами. В первой половине дня играли мужские команды. Удачливей всего оказались игроки из единственного в Севастополе профессионального регбийного клуба «Чайка». В упорной борьбе второе место заняла команда «Баркас», третье — «Летучий голландец» из Севастопольского государственного университета.

Второй этап соревнований также оказался удачным для регбийного клуба «Чайка», женский состав которого также занял первое место, вторая строчка у команды «Лидер», третье место заняла команда «Скифы».