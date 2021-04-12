В Парке Победы открылась выставка, посвящённая Юрию Гагарину

12 апреля, в День космонавтики, в Парке Победы открылась выставка, посвящённая Юрию Алексеевичу Гагарину. Организатор экспозиции – севастопольский архив. На нескольких стендах сотрудники учреждения собрали интересные факты из жизни первого космонавта планеты, связанные с нашим городом.

МАРИНА СОЛОВЬЕВА, главный архивист отдела информации и использования документов ГКУ «Архив города Севастополя»: «Мы подготовили выставку архивных документов. Казалось бы, не так много документов, но они настолько яркие, интересные и пронзительные. Они сразу показывают несколько пластов севастопольской истории – что такое Гагарин для Севастополя, что такое память о нём в нашем городе».

Впервые в Севастополе Юрий Алексеевич побывал 21 сентября 1961 года. Гагарин прибыл на Графскую пристань, осмотрел панораму «Оборона Севастополя» и экспозицию на Малаховом кургане, посадил дерево на аллее «Дружбы народов», посетил Балаклаву. Сотрудники архива практически поминутно задокументировали каждый визит Юрия Гагарина в Севастополь, а таких было несколько. На выставке также представлены газетные статьи от 13 апреля 1961 года, уникальные фотографии и заметки.

МАРИНА СОЛОВЬЕВА, главный архивист отдела информации и использования документов ГКУ «Архив города Севастополя»: «Мы нигде не использовали фотографию «Монтаж аннотационной таблички на стене детского сада №28, а она иллюстрирует события в жизни Севастополя, когда было принято решение увековечить имя Гагарина и присвоить ему звание почётный гражданин города-героя Севастополя. Вот у нас есть фотографии новостроек проспекта Гагарина, очень редкие кадры. И сегодня те, кто живёт в микрорайоне площади 50-летия СССР могут увидеть, каким выглядел этот район тогда, когда ему только-только присвоили имя Юрия Алексеевича Гагарина».

Выставка расположена в центре Парка Победы у памятника Георгию Победоносцу и будет работать до 21 апреля.