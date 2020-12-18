В Пенсионном фонде объяснили, как получить 5 тысяч на детей до 7 лет

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Получить новогодние Президентские выплаты семьи с детьми до 7 лет смогут до 1 апреля. Об этом сообщила управляющая Отделением Пенсионного фонда России в Севастополе Светлана Бугаенко. Она пояснила, что для получения денег родители должны иметь российское гражданство и проживать на территории страны. Размер выплаты составит 5 тысяч рублей.

СВЕТЛАНА БУГАЕНКО, управляющая Отделением Пенсионного фонда России в Севастополе: «Заявление подаётся через портал Госуслуг. Можно обратиться и в клиентскую службу Пенсионного фонда в Севастополе. Лучше подать через него. Такие заявления уже там есть».

Нет необходимости подавать заявление тем семьям, которые получают выплаты на детей в рамках «коронавирусных» мер поддержки.

СВЕТЛАНА БУГАЕНКО, управляющая Отделением Пенсионного фонда России в Севастополе: «Тем гражданам, которые получали до этого выплаты по 5 и 10 тысяч рублей на своих детей. Мы платили от 0 до 3 лет по 5 тысяч ежемесячную выплату и единовременную выплату по 10 тысяч рублей от 3 до 16 лет. Все эти данные есть в органах Пенсионного фонда. По нашим данным, у нас свыше 37 тысяч таких семей уже в начале следующей недели получат данную выплату».

Подать заявление всё же придется получателям «коронавирусных» выплат в случае, если у них за это время изменились реквизиты.

СВЕТЛАНА БУГАЕНКО, управляющая Отделением Пенсионного фонда России в Севастополе: «Хочу обратить внимание, что заявление может подать как мама, так и папа. Один из родителей. Главное, чтобы они были гражданами Российской Федерации. В связи с этим у нас будут в субботу и воскресенье работать в штатном режиме клиентские службы».

Для оформления заявления в клиентской службе севастопольского отделения Пенсионного фонда необходимо будет иметь с собой паспорт.