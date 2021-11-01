Фото: fcsevastopol.ru

В перенесённом из Севастополя матче «моряки» обыграли «Кызылташ». С 30 октября в нашем городе действуют жёсткие ограничения, из-за которых домашняя игра подопечных Олега Лещинского не только могла пройти без зрителей, но и не состояться вовсе: соперники рисковали не пройти контроль на пунктах пропуска – не у всех в составе бахчисарайцев в наличии QR-коды. Поэтому, руководство Крымского футбольного союза пошло навстречу командам и перенесло встречу 10-го тура на стадион «Дружба» в Ханскую столицу. Таким образом, этот поединок смог пройти в присутствии болельщиков, а весной «Севастополь» дважды примет «Кызылташ» на своём поле.

Что касается отчётной игры: «моряки» (они – в белом) жаждали реабилитироваться перед своими фанатами за сенсационное поражение от аутсайдера в прошлом туре, поэтому со старта включились в борьбу. Уже на 10-й минуте счёт открыл Владислав Гевлич, который подключился к атаке и, выскочив из-за спины оппонента, замкнул фланговый навес. В середине первого тайма наша команда удвоила счёт. После розыгрыша стандартного положения оборона хозяев потеряла в своей штрафной Александра Челядника, который с угла вратарской мощным ударом вогнал мяч в сетку – 0:2.

Один гол команда из Бахчисарая отыграла в дебюте второй половины встречи – благодаря удачным действиям при подаче с углового.

После этого игра приобрела нервный характер с достаточно равными шансами на успех. Хотя, если бы один из своих многочисленных моментов реализовал форвард «моряков» Владислав Цой, вопросы о победителе были бы сняты задолго до финального свистка. Но встреча так и завершилась – 1:2 в пользу севастопольцев.

ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Команда соперников из 6 последних мячей 5 забила со стандартов. Предупреждали ребят и пропустили точно такой же гол, как они забили «Гвардейцу». Концентрации немножко не было, поэтому получилась нервная концовка. Пытались сохранить результат. Как ни кричи, как ни отправляй команду вперёд, а в подсознании – 1 мяч [преимущества], который мы хотели сохранить». Поэтому результатом мы довольны. Второй тайм – будем разбирать, чтоб не было таких досадных моментов».

Расположение команд в верхней части турнирной таблицы не претерпело особых изменений. Севастопольцы продолжают лидировать, но преимущество над ближайшим преследователем исчисляется лишь одним баллом. Уже в среду, 3 ноября, нашу команду ждёт очередной выезд – на этот раз в Алушту. Там «моряки» на арене тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» сыграют с местным клубом «Алустон-ЮБК».